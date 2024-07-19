Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtının 50. yıl dönümünde BBC’ye konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtının 50. yıl dönümünde BBC radyosu haber programına konuk oldu.

James Copnall'ın sunduğu ve canlı yayınlanan programda Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Barış Harekâtının 50. yılını kutladığını belirterek, “Barış Harekâtı olması nedeniyle bizim için önemli bir yıl dönümüdür. ‘Barış’ kelimesinin altını çizmek istiyorum. Rum-Yunan güçleri tarafından halkımızın katledildiği bir dönemde Türkiye, yok olmanın eşiğine gelen Kıbrıs Türklerini korumak üzere garantör güç olarak müdahalede bulunmuştur. Bu tarihte bilinen bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk halkına yönelik ada çapındaki saldırıların, Rum tarafının “Kıbrıs'ı Yunanistan ile birleştirme (ENOSİS)” arzusunun bir parçası olduğunu anlatan Tatar, bunun o dönemde Başpiskopos Makarios tarafından da açıkça ifade edildiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, özden gelen eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türk halkının, kurucuları arasında yer aldığı "Kıbrıs Cumhuriyeti"nden silah zoruyla sürüldüklerini söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs Rum halkının 1960 yılında kurduğu ortaklık cumhuriyetinin Rumlar tarafından yıkılmasının ardından Türkiye'nin Kıbrıs Türklerini korumak için garantör güç olarak hareket etmek durumunda kaldığını, Yunan Cuntası'nın darbe yaptığını ve 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'nin ilan edildiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekâtının adadaki zulmü ve kan dökülmesini durdurduğunu kaydetti.

"Türkiye, Kıbrıslı Türkleri korumak için geldi" diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin sadece Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da, tüm adaya barış getirmek için müdahale ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının bugünü hem KKTC'de hem de dünyanın farklı yerlerinde coşkuyla kutladığını belirten Tatar, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğu konusunda dünyaya önemli bir mesaj verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin bir devlete sahip olma ve kendi kaderini tayin etme hakkı da dahil olmak üzere, Kıbrıs'ta doğuştan gelen tarihi hakları olduğu mesajını dünyaya ilettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “İngilizler, Kıbrıs'ta iki egemen üs bölgesine sahip olduklarından, bizlerin Kıbrıslı Türkler olarak 60 yılı aşkın süredir bir devlet olarak kendimizi yönettiğimizi çok iyi biliyorlar. KKTC'nin hukuki ve ahlaki temeli vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının BM ve uluslararası toplum tarafından desteklenen birçok planı reddettiğin anımsatarak, Kıbrıs Türk tarafının yarım asırdan fazla süredir çözüm için yoğun çaba harcadığını ancak uluslararası alanda tanınan ve AB üyesi olan Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Adası'nın yönetimini ve kaynaklarını paylaşmaktaki isteksizliği nedeniyle çözüme ulaşılamadığına dikkat çekti.

Tatar Annan Planı döneminde İngiltere Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Jack Straw'un, Kıbrıslı Rumların bir çözümden önce AB'ye katılımına izin verilmesinin "büyük hata" olduğu yönündeki değerlendirmelerinin yer aldığı açıklamalara da atıfta bulundu.