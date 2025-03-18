Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: ''Kıbrıs Türk halkının haklarını ve beklentilerini dile getirmeye devam edeceğiz''

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de ikili görüşmeler öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Kıbrıs konusunda diyaloğun ve iletişimin önemine vurgu yaparak, Kıbrıs Türk halkının haklarını ve beklentilerini uluslararası platformlarda dile getirmeye devam edeceklerini söyledi. Tatar, "Bazıları bir şey çıkmayacak dese de biz buraya işbirliği arayışları içerisinde bir şeyleri başarmak için geliyoruz," dedi.

"Kıbrıs Türk halkı 60 yıldır ambargolar altında"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının 60 yıldır uluslararası toplum tarafından uygulanan ambargolar, izolasyonlar, kısıtlamalar ve engellemelerle karşı karşıya olduğunu belirtti. "Bu platform bize bu gerçekleri anlatma fırsatı veriyor ve biz de medeni bir şekilde Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını savunmaya devam ediyoruz," diye konuştu.

"Kıbrıs’ta işbirliği için somut adımlar atılmalı"

Kıbrıs’ta iki tarafın da yararına olacak işbirliği olanaklarının önemi üzerinde duran Tatar, "Enerji, kablo, su, düzensiz göç ve kriminal meselelerde işbirliği sağlanması şarttır. Bunlara kim karşı çıkabilir ki?" ifadelerini kullandı.

"Haspolat ve Akıncılar kapıları açılmalı"

Sınır kapılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, "Bugün Kıbrıs'ta dokuz kapı var ve bazı kapılar trafik yükünü hafifletmek amacıyla açılmıştır. Haspolat ve Akıncılar kapılarının açılması neden engelleniyor?" diye sordu.

Tatar, Kıbrıs meselesinde yeni açılımların ve iki devletli çözüm modelinin esas alınması gerektiğini belirterek, "Biz gerçekçiyiz ve geleceğe yapıcı bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz," dedi.