Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk sanatçı Bahar Gökhan’ı kabul etti

ads ads ads ads
28/10/2024

ads
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk sanatçı Bahar Gökhan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İtalya’da düzenlenen San Remo Müzik Yarışması'nda birincilik kazanan Bahar Gökhan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, sanatçı Bahar Gökhan’ı Kıbrıs Türk müzik sanatına yaptığı katkılar ve ülkeyi başarıyla temsil etmesi dolayısıyla tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Bahar Gökhan da, “Yıllardır verdiğim emeğin karşılığını ülkemi temsil ederek almış olmaktan büyük gurur duyuyorum.” dedi.

Farklı ülkelerin sanatçılarının katıldığı yarışmada yer almaktan ve “Böyle yaşanır Kıbrıs’ta bahar” adlı şarkısıyla yarışmayı kazanmaktan onur duyduğunu söyleyen Gökhan, Cumhurbaşkanı Tatar’a verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sundu.

28/10/2024 16:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ersin Tatar, Bahar Gökhan
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.