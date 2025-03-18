Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: ''Kıbrıs’ta İş Birliği Kültürü Oluşturmalıyız''

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de gerçekleştirilen Gayriresmi Kıbrıs konferansı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, müzakere sürecinin adil bir zeminde yürütülebilmesi için iki tarafın eşit statüde kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi toplantıya katılım sebeplerini açıklarken, iş birliği kültürünün oluşturulmasının önemine değindi. BM’nin yoğun gündemine rağmen toplantıya ciddi bir çaba gösterildiğini belirten Tatar, organizasyona katkı koyan İsveç hükümetine, güvenliği sağlayan polislere ve toplantının gerçekleştirilmesine destek veren yetkililere teşekkür etti.

Federal çözümün tamamlanamadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin bu konudaki duruşunun net olduğunu belirterek, egemen eşitlik ve iki devletli çözümden yana olduklarını yineledi. “Dört yıl önce Cenevre’de ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Egemen eşitlik ve eşit statü sağlanmadan müzakerelere devam etmeyiz” dedi.

Rum lider Nikos Hristodulidis’in açıklamalarını değerlendiren Tatar, müzakerelerin Crans-Montana’da kaldığı yerden devam edebileceği yönündeki görüşlere katılmadığını belirtti. 50 yıldır süren müzakerelerin bir sonuca ulaşmadığını ifade eden Tatar, Kıbrıslı Türklerin haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Tatar, BM Genel Sekreteri’nin de belirttiği gibi, iki tarafın eşit statüde olması gerektiğini, aksi halde müzakerelerin adil bir zeminde yürütülemeyeceğini kaydetti. Kıbrıs’ta iş birliği kültürünün önemine değinen Cumhurbaşkanı, enerji, elektrik enterkonnekte ağları, yasadışı göç, yeşil enerji, iklim değişikliği, su kaynakları yönetimi ve depremler gibi konularda ortak çalışmalar yapılabileceğini söyledi.

Bu kapsamda Kıbrıs İş Birliği Konseyi kurulması yönünde bir öneri sunduğunu belirten Tatar, Rum lider Hristodulidis’in bu öneriyi reddettiğini dile getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Tatar, Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma konusunda kararlı olduklarını ifade etti.