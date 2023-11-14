Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kilis’ten gelen Kıbrıs Gazileri’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kilis Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi ve beraberindeki Kıbrıs Gazileri’ni kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılı kutlamalarında Kıbrıs Gazileri’ni görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kıbrıs Gazilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan Mehmetçik ve Mücahitleri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’nda gösterilen başarıdan dolayı Kıbrıs adasına barış geldiğini ve Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti kurulduğunu belirtti.

Türkiye ile birlikte deniz ve hava sahasında milli çıkarların korunması açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileri ve şehitler sayesinde Kıbrıs’ta 49 yıldır barış olduğunu, Rumlar’ın da barıştan fayda sağladığını kaydetti.

Filistin’de yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’taki barış sizin sayenizdedir, bu nedenle ne kadar övünseniz azdır. Göğsünüzdeki madalya hakkınızdır ve helaldir. Karadan, denizden ve havadan adaya çıkarken, Rum Yunan ikilisinin çıkarmaya karşı saldırıya yönelik her türlü hazırlığı vardı ancak büyük bir cesaret ve başarı gösterdiğiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 100’ncü yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında büyük başarılara imza atması ve daha çok güçlenmesinin en büyük temennisi olduğunu kaydetti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler de hazır bulundu.