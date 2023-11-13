Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTBK ve GKK komutanlarını ziyaret etti

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13/11/2023

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTBK ve GKK komutanlarını ziyaret etti


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Osman Aytaç’ı makamlarında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ilk olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada onur kıtası tarafından karşılandı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, KTBK Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı plaket takdimi yapıldı

KTBK ziyaretinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Boğaz’daki karargâhını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç tarafından askeri törenle karşılandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, Boğaz Karargahı'na dikilen Türk Mukavemet Teşkilatı’nda görev yapmış 9 bayraktarın büstlerini ziyaret etti.

13/11/2023 18:04
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TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTBK ve GKK komutanlarını ziyaret etti
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