Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke’de Orkide Gözlem Yürüyüşü’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli - Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin Lefke’de düzenlediği 13’üncü “Geleneksel Orkide Gözlem Yürüyüşü’ne” katıldı.

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09/03/2025
Türk Ajansı Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke’de Orkide Gözlem Yürüyüşü’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, sağlıklı bir yaşam için yürüyüş yapılması gerektiğini belirterek, Lefke’deki doğal güzelliklerin ve orkidelerin korunması için yapılan farkındalık çalışmasının önemine dikkat çekti.

Yürüyüşte aynı zamanda Denizli - Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin yönetim kurulu üyelerinden olan, Türkiye’deki 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Bahar ve Ulaş Hüssam çiftinin anıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, depremde yaşamını yitiren  Şampiyon Melekleri ve 49 KKTC vatandaşını rahmetle andı.

Lefke’deki doğal güzelliklerin korunması yanında bölgenin gelişip kalkınması için Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmaların önemli olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, ileride ülkeyi yönetecek olan çocuklara ve gençlere güvendiğini kaydetti.

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TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke’de Orkide Gözlem Yürüyüşü’ne katıldı
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