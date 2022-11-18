Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Rum Merkezi Cezaevi’nde işkenceyle Çıdan’ın ailesini kabul ederek görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Rum Merkezi Cezaevi’nde işkenceyle öldürülen 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın ailesini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Tansu Çıdan’ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sorumluluğu altındaki cezaevinde, polis ve gardiyanlar nezaretinde öldürülmesiyle ilgili gereken her türlü diplomatik ve siyasi girişimin yapıldığına ve yapılmaya devam edeceğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun’un Rum mevkidaşıyla üç kere, Cumhurbaşkanlığı Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Salih Can Doratlı’nın da talimatlarına uygun olarak ara bölgedeki Ortak İrtibat Noktası kanalıyla birçok yazılı ve sözlü bilgi alışverişi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Olgun’un 24 Kasım Perşembe günü Rum müzakereci Menelaos Menelau’yla konuyla ilgili bir görüşme yapacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, üç farklı kanaldan yürütülmekte olan temasların, tatmin edici bir sonuç alınıncaya kadar artarak sürdürüleceğine vurgu yaparak yaslı aileye taziyelerini iletti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun, müzakere heyeti üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Basın, Yayın, Araştırma ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu Sorumlusu Çağıl Günalp ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Ahmet Hamdi de hazır bulundu.

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18/11/2022 16:23