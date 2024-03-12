Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli boksör Metin Turunç’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar milli boksör ve Avrupa ağır siklet boks şampiyonu Metin Turunç’u kabul ederek görüştü.

Milli boksör Metin Turunç, Cumhurbaşkanı Tatar’a elde ettiği uluslararası başarıları hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar kabul sırasında Turunç’u tebrik ederek, başarılarının devamını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bokstaki başarılı performanslarıyla genç sporculara örnek olan Turunç’a spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.