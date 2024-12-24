Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Oratoryosu'nu izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21-25 Arallk Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında düzenlenen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Oratoryosu'nu izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma da yaptı.

Tatar, Oratoryo'yu düzenleyen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na teşekkür etti ve ve anma programında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Devlete sahip çıkmak ve yaşatmanın görevleri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa Kıbrıs Türkü ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de antlaşmanın bir parçası olması gerektiğine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin içinde bulunduğu coğrafyanın yükselen yıldızı olduğunu vurgulayan Tatar, Ada'daki güven, barış ve huzurun şehitlere borçlu olunduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Şehitlerin, bir milletin onuru ve yükselen şerefi olduğuna işaret eden Tatar, Kıbrıs’ta verilen mücadelenin bir bağımsızlık mücadelesi olduğunu ve asla geri durulmayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk dünyasının en güneydeki Türk devleti olduğunu ve yaşatılması gerektiğini belirtti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı varlığının ise yaşamsal bir güç olduğunu kaydetti.