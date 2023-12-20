Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Necmettin Erbakan Üniversitesi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi heyetini ülkede görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, KKTC’nin dünyada tanıtılması çalışmalarına tam destek veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümetinin güveninin önemine vurgu yaptı.

Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak KKTC’nin, Türk-Yunan dengesi ve AB ilişkileri bağlamında anahtar öneminin ortaya çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, federal temelde bir çözüm arayışıyla aslında Türkiye’nin adadan çekilmesinin hedeflendiğini ve bu oyuna Kıbrıs Türk halkının gelmeyeceğini söyledi.

Egemenliğin ve uluslararası statünün kabulü ile ancak resmi müzakerelerin başlayabileceğini belirten Tatar, iki devletli siyasetin, Türkiye’nin garantörlüğünün devamı ve Türk askerinin varlığının Kıbrıs Türk halkı için önemine işaret etti.

Merhum Necmettin Erbakan’ı rahmetle anan Cumhurbaşkanı Tatar, Erbakan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin yürüttüğü şahsiyetli siyasetin mimarlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da konuşmasında, KKTC'de bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu paylaşarak KKTC’deki üniversitelerle protokol imzalamak, ortak sempozyumlar düzenlemek ve öğrenci değişimi gibi iş birliği çalışmaları yapmak üzere adada bulunduklarını belirtti ve üniversite ile ilgili bilgi aktardı.