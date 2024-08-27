Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, NTV'de Ahmet Yeşiltepe'nin sorularını yanıtladı

İstanbul temasları kapsamında NTV yayınına katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ahmet Yeşiltepe'nin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada müzakerelerin devam etmesi için egemenlik şartına vurgu yaparak, milli siyasettten dönüş olmayacağını söyledi.

Ersin Tatar "Artık Kıbrıs'ta iki devletlilik kaçınılmazdır. Zaten 60 yıldır iki devlet vardır. 60 yıldır bu iki devleti ortadan kaldırıp da üniter bir yapı kurmak mümkün değildir." dedi.

Sürdürülen yeni milli siyasetten geri dönüş olmaması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Şimdiye kadar federal temelli bir anlaşma için her şey denenmiş ve tüketilmiştir. Eğer müzakere masası kurulacaksa mutlak suretle egemenliğimizin kabul edilmesi gerekir. Bu çok önemlidir ve pazarlık konusu değildir”diye konuştu.

Egemenliğin uluslararası anlaşmalardan kaynaklandığını ve hakların pazarlık konusu olmadığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, egemenliğin kabul edilmesiyle masaya oturulacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Eşit oturup eşit kalmak" açıklamalarına atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, müzakerelere dönüş için kritik şartlarını şu şekilde sıraladı:

"Bizim için direkt uçuş, direkt ticaret ve üzerimizde saçma olan bizim ile kimseyi görüştürmemek sporda bile bizim sporcularımızı kimseyle görüştürmemek gibi saçma ambargoların kaldırılması. Egemenliğimizi tatmin edecek. O zaman bir süreç başlayabilir. Bırakınız bunları kaldırmayı, son zamanlarda Rum tarafı gerek malına mülküne, turizmine, üniversitelere yönelik saldırılar başlattı. Güya bizi yıldıracaklar."

Cumhurbaşkanı Tatar, haklarından vazgeçmesi için KKTC'ye baskı kurulmaya çalışıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında, “Anlaşma olacaksa iki tarafında onayıyla, adil olacaksa bu şartlarla masaya oturabiliriz. Ambargolarla baskı ile dayatarak bizi zorla masada bir yenilgiye uğratmak için her türlü zulmü yapıyorlar. Bu halk da bu oyuna gelmeyecek. Biz ne diyoruz, bizim arkamızda çok güvendiğimiz 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti var. Türk dünyası var. Geleceğe umutla bakabileceğimiz bir pozisyona geldiğimizi görüyoruz."ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletleri'n KKTC'ye yöneliklik ambargo uygulamasının sona erdirilmesi konusundaki sözlerinin tutulmadığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ortadoğu'daki son gelişmeleri değerlendirdi ve İsrail yanlısı adımların Rum Kesimini hedef haline getirdiğini vurguladı.

Hedef olma noktasında Güney Kıbrıs’ın ekonomisinin çökebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna Savaşı sebebiyle Rusya'ya abluka uygulayan Güney Kıbrıs'ın egemenliğini sorguladı.

Ortadoğu'da yaşananlar karşısında Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin herhangi bir şekilde hedef olma riskinin bulunmadığını söyledi.