Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Nusaybin’den gelen çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Mardin ili Nusaybin İlçesi Çocuk Gelişim Merkezi’nden gelen terör mağduru çocukları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, anavatan Türkiye ile bağların gelişmesini sağlayan projelere önem verdiklerini belirterek, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Geleceğimiz gençlerimizindir, gençlerimiz teminatımızdır” sözünü hatırlattı.

Gençlere özellikle spor faaliyetleri konusunda destek olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ambargolardan dolayı gençlerimiz, uluslararası yarışmalarda yer alamıyor. Haksız kısıtlamalara rağmen gerek bireysel olarak gerekse Türkiye Milli Takımı’nda yer alan başarılı sporcularımız var” dedi.

Sporun bir ekip çalışması olduğunu ve çocukları gelecekte yapacağı çalışmalara hazırladığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların gelişimi ve rehabilitasyonu için yapılan çalışmalardan dolayı Nusaybin İlçesi Çocuk Gelişim Merkezi Koordinatörü Şehmus Ak’ı tebrik etti.

Nusaybin İlçesi Çocuk Gelişim Merkezi Koordinatörü Şehmus Ak ise kabulde yaptığı konuşmada; terör mağduru, şehit, gazi ve köy çocuklarının bulunduğu gelişim merkezi hakkında bilgi verdi.

Şehmus Ak, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Nusaybin’de gelen çocukların Kıbrıs’taki çocuklarla tanışmaları ve kaynaşmaları için ülkemizde bulunduklarını kaydetti.