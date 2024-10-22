Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paylaşınca Çoğalır sergisinin açılışına katıldı

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22/10/2024

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Paylaşınca Çoğalır sergisinin açılışına katıldı

: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Another World Is Forever Possible of Peace" temsilci ve sanatçılarının düzenlediği Paylaşınca Çoğalır isimli serginin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verilen değer ve yapılan eserlerden dolayı sergide emeği geçenlere teşekkür etti

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargo ve izolasyonları kültür ve sanat yoluyla aşmaya çalıştıklarını anlatan Tatar, Kıbrıs Türkü’nün tarihi, kültürü, sanatı, doğal güzellikleri ve başarıları ile var olduğunu ve bunları uluslararası camia ile paylaştığını dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yurtdışından sanatçıların gelmesi ve sergi açmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizler için büyük onur ve değerdir” dedi.

Paylaşmanın önemine vurgu yapan Tatar, Kıbrıs’ın yanı başında savaş ve acılar yaşanırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kültür ve sanatın güzelliklerinin paylaşıldığını kaydetti.

22/10/2024 15:03
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TAGS: haber, kıbrıs
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