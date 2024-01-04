Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Posta Dairesi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Postalarının 60. kuruluş yılı dolayısıyla Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal ve beraberindeki heyetini kabul ederek görüştü.



Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Postalarının 60. yılını tebrik ederek, Kıbrıs Türk Postalarına emeği geçenleri kutladı ve yaşamını yitirenleri yad etti.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dışına silah zoru ile itildiği zaman kendi postasını kurduğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “60 yıl önce Kıbrıs Türk halkı kendi postasını 21 Aralık hadiselerinden hemen sonra 6 Ocak 1964’te kurabilecek bilgi, kültür ve deneyime sahipti ve demek ki kendi kendini yönetme hakkı zaten vardı” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, o zamanın şartlarında ada genelinde posta hizmetleri için gereken yapılanmanın olduğunu, Kıbrıs Türk Postalarının o dönemde bastığı pulların ise dünyada pul koleksiyonlarında yer aldığını anlattı.



Dijital dönüşümün olduğu dünyada postanın geldiği noktada yeni konseptlerle Kıbrıs Türk Posta Dairesi’nin hizmetlerinin gelişerek süreceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, tüm posta dairesi çalışanlarına başarılar diledi.



Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, Posta Dairesi’nin çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi vererek, KKTC’nin 40. yılı kutlamaları çerçevesinde basılan pulu takdim etti.

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