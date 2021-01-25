Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Üst Kurulu’nu Toplantıya Çağırarak Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkemizde son günlerde artan Covid-19 vaka sayıları ve dün Mehmet Ali Kahvecioğlu ve Salih Carta adlı vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Covid-19 salgınında ülkedeki son durum ve özellikle Girne bölgesinde artan vaka sayıları ve temaslı takibi konusunda bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, önerilen ek tedbirler konusunda Kurulun görüşünü dinledi.

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25/01/2021 16:33