Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Üst Kurulu’nu Toplantıya Çağırarak Bilgi Aldı

ads
25/01/2021

ads
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Üst Kurulu’nu Toplantıya Çağırarak Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkemizde son günlerde artan Covid-19 vaka sayıları ve dün Mehmet Ali Kahvecioğlu ve Salih Carta adlı vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Covid-19 salgınında ülkedeki son durum ve özellikle Girne bölgesinde artan vaka sayıları ve temaslı takibi konusunda bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, önerilen ek tedbirler konusunda Kurulun görüşünü dinledi.

25/01/2021 16:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sağlık Üst Kurulu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.