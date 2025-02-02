Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret ederek, 6 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman’da meydana gelen depremde İsias Otel’de yaşamlarını yitiren Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve velilerin aileleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dernekte yaptığı konuşmada, 6 Şubat’ta düzenlenecek anma töreni öncesinde istişarelerde bulunmak için bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Şampiyon Meleklerin acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Gazi olarak adlandırılan Mağusa’nın depremden sonra Şampiyon Meleklerin şehri olarak anılmaya başlandığını ifade etti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin 2 yıldan beridir adalet mücadelesi verdiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, adaletin yerini bulması için takipçi olmaya ve derneğin yanında yer almaya devam edeceğini kaydetti.

İsias Davası ile ilgili sürdürülen mücadelede, beklentinin, depremde ve benzeri olaylarda canların yitirilmemesi için gereken tedbirlerin alınması olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, inşaatların mevzuatlara uygun yapımı ve alınacak tedbirlerle ölümlerin önüne geçilmesi temennisinde bulundu.

Şampiyon Meleklerin adının yaşatılması ve projelerinin hayata geçmesini istediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Şampiyon Meleklerimizi unutmayacağız. Onlar bizim şehitlerimizdir. Adlarının yaşatılması için gereken yapılmalıdır. Meleklerimiz aramızdan ayrıldı ancak onlar sayesinde halkımız tek yürek oldu. Başta Şampiyon Meleklerimiz olmak üzere depremde tüm yaşamını yitirenlere rahmet, ailelere sabırlar dilerim” dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da konuşmasında Türkiye’de başka çocuklar ve insanlar ölmesin diye mücadele verdiklerini belirterek, adaletin yerini bulması için mücadele ettiklerini söyledi.

Adaletin henüz yerini bulmadığını, istinaf ve yargıtay süreciyle gerekenin yapılmasını istediklerini anlatan Karakaya, Şampiyon Meleklerin adını yaşatıp, eğitime katkı sağlayarak cehaletin önlenip, felaketlerin yaşanmasını önleyeceklerini kaydetti.

Karakaya, depremin yaşandığı andan itibaren ailelerin yanında olan ve tüm etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.