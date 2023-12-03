Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, satranç turnuvasının açılışına katıldı

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03/12/2023

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, satranç turnuvasının açılışına katıldı


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye İş Bankası Yaş Birincilikleri satranç turnuvalarının açılışına katıldı ve maçları izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Mert Taşkın ve yönetim kurulunu düzenlenen organizasyondan dolayı tebrik ederek, turnuvaya katılanlara başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kişisel gelişime büyük katkısı olan satrancın daha da yaygınlaşmasının en büyük dileği olduğunu kaydetti.

03/12/2023 10:41
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TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, satranç turnuvasının açılışına katıldı
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