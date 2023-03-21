Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar okulu ziyaretinde yaptığı konuşmada, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden canlara Allah’tan rahmet diledi.

Ziyarette, öğrenci derslikleri ve atölyeleri gezen Cumhurbaşkanı Tatar, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Arifoğlu ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ile incelemelerde bulunarak uzun bir tarihi olan okulun, 62 yıldır pek çok başarılı insanı yetiştirip mezun ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin tanınmış bir okul olduğunu belirterek teknoloji ve internetin, kısıtlama ve izolasyonlara rağmen gençlerin en son yeniliklere erişebilmesi için bir fırsat verdiğini, üretmenin ve paylaşmanın hayatta en büyük başarı olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin öncülüğünde, öğrencilerin kendilerini eğitip geliştirmesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun, hem kendileri hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük bir fayda sağlayacağını dile getirerek tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

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21/03/2023 16:11