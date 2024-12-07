Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehit ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehit Mahmut İzanoglu ve şehit Ramazan Ergin’in ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada şehit aileleriyle sohbet etmek, sıkıntılarını dinleyip, çözülmesi için yardımda bulunmanın kendisinin bir görevi olduğunu söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl geçtiğini ve Kıbrıs Türkü’nün kendi devletini kurduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın 100 kilometre uzağındaki Gazze’de savaşın sürdüğünü ancak Kıbrıs adasında barış, huzur ve güven bulunduğunu ifade etti.

Kıbrıs’taki huzurun şehitlere borçlu olunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı.

Vatan uğruna genç yaşta yaşamlarını yitiren şehitlerin unutulmayacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olacağını kaydetti.

Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.