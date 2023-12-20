Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor yazarı Raif Özgüren’in anma töreninde konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor yazarı Raif Özgüren için Lefkoşa’da kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anma töreninde yaptığı konuşmada, Raif Özgüren’i çocukluğundan beri tanıdığını, akrabalarıyla birlikte futbol oynadığını ve kendisini çok sevdiğini söyledi.

Raif Özgüren’in rahatsız olduğu dönemde bile televizyon programı yaptığını, spor haberleri ve köşe yazılarını yorulmadan ve bıkmadan yaparak mesleğini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Geride bıraktığı hizmetler ve güzelliklerle her zaman anılarımızda hatırlanacaktır. Kıbrıs Türk gençliğine ve spora büyük katkılarda bulundu. Kendisini rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.