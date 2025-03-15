Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TMT Mücahitler Derneği’ni kabul etti. Tatar, mücadele yıllarında yapılan hizmetlerin unutulmaz olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türkü olarak geçmişte yaşanılan mücadele dolu yılları, gelecek nesillere anlatmak gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe şekil verirken tüm bunların bilinciyle hareket etmenin kendilerinin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Tatar, varoluş mücadelesinde, Kıbrıs Türkünün ödediği bedelleri ifade etmenin, tarihi anlatmanın önemine değindi ve dernek üyelerine Kıbrıs Türkünün sesi olduklarından dolayı teşekkür etti.

Geçmişi unutmayarak geleceğe bakmanın öneminin altını çizen Tatar, egemen eşitlik, eşit uluslararası statü temelinde bir antlaşma için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bağımsız bir cumhuriyette eşit haklarıyla yerini almak istediğini belirterek, “Türkiye’nin tam desteğiyle iki eşit egemen devlet temelindeki yeni siyaset bugün sürdürülebiliyorsa 1960 antlaşmalarında elde ettiğimiz kurucu ortak olmamızdandır. Egemen eşit haklarımız özden gelen haklarımızdır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesine değinen Tatar, “Türkiye, 1960 anlaşmasının garantörüdür. Dr. Fazıl Küçük’ün imzalamış olduğu ‘Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşması’ bizi bugünlere kadar getirmiştir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşit bir halk olarak tescil edilmesi açısından bu anlaşma çok önemlidir” dedi.

Tatar, Dr. Fazıl Küçük’ün atmış olduğu imzayla egemenlik temelinde bir anlaşma için mücadelelerini başarıyla sürdürebildiklerini belirterek, gelecek hafta Cenevre’de Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlarının katılacağı toplantıda bunları dile getireceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın verdiği mücadelenin siyasi anlamda da “devletleşme” sürecine ve 1960 Kuruluş Anlaşmalarında Kıbrıs Türkü’nün kurucu ortak olarak yer almasına da katkısının çok büyük olduğunu belirtti.

“İki devletin işbirliğine dayalı bir çözüm modeli”

İki devletin işbirliğine dayalı bir çözüm modelini Türkiye’nin desteğiyle yürütüldüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, sürdürdükleri siyasetin, milli, tarihi ve önemli bir adım niteliğinde olduğunu vurguladı.

Dünyada yaşanan olumsuzluklara bakıldığında, çatışma kültürünün çok yaygın olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Kendisinin son dört yıldır milli bir siyaset yürüttüğünü dile getiren Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle artık federal temelde bir anlaşmanın zeminin tamamen yok olduğunu kaydetti. Geçmişte Kıbrıs meselesi konusunda çok denemeler yapıldığını ve hiçbirinde başarılı olunmadığını dile getiren Tatar, Rum tarafının zihniyetinin esas itibariyle Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tüm adanın hükümeti yapmak ve Kıbrıs Türk halkını yok etmek olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberlik içerisinde Anavatan’ın desteğiyle milli siyaseti sonuna kadar sürdürmenin ve Kıbrıs’ta bir anlaşma olması halinde iki devletli bir çözümün kendileri için mutlak olduğunu yineleyen Tatar, Cenevre'de katılacağı toplantıda tüm bu gerçekleri ifade edeceğini kaydetti.

-Bayar

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kendilerini kabul ettiğinden dolayı teşekkür etti ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın savunduğu yeni siyasetin destekçisi olduklarını belirtti.

Milli davaya sahip çıktıklarını kaydeden Bayar, egemen eşit devlet temelinde bir çözümün gerekli olduğunu ifade etti. Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin kırmızı çizgileri olduğunun altını çizen Bayar, egemen eşitlik temelinde iki halkın işbirliği içerisinde bir antlaşmanın önemini yineledi.