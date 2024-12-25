Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti.

Cevdet Yılmaz, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Kıbrıs meselesinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonunun ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin uluslararası toplumca tescil edilmesi için Türkiye’nin desteğini yinelediklerini belirtti. Yılmaz, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine ve güvenliğine olan desteğini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Ayrıca Yılmaz, KKTC’nin dünyayla bütünleşmesi için her türlü çabanın gösterileceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Yılmaz, açıklamasını, "Bu vesileyle kardeş Kıbrıs Türk halkına muhabbetlerimi iletiyorum." sözleriyle sonlandırdı.