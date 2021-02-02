Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye ile yüzde 100 aynı görüşteyiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk tarafı Anavatanımız Türkiye ile birlikte Kıbrıs’ta ve bölgemizde barış, istikrar ve işbirliğinin tesisi için çalışmaktadır. Çalışmalarımız, adamızın ve bölgemizin gerçeklerine dayalı olarak Kıbrıs’ta iki halk ve bunların 50 yıldan fazladır oluşturdukları iki Devlet arasında kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilişkisi tesis etmeye ve geliştirmeye yöneliktir. Bu işbirliğinin hiçbir tarafa üstünlük sağlamayacak şekilde, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüde olmasını elzem görüyoruz. Taraflardan herhangi birinin statüsünün diğerinin üzerinde olacağı ve/veya taraflardan herhangi birinin meşruiyetine yamalanma anlamına gelecek düzenlemelerin Kıbrıs’ta barış ve istikrara hizmet etmeyeceği aşıkardır.

Kıbrıs Rum tarafının adamızda ve bölgemizde bir asırdan fazladır hakimiyet kurma arayışı içinde olması, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zemininde bir ilişki tesis edilmesini kaçınılmaz hale getirmiştir. Bizler Mart ayı başında katılacağımız 5+BM gayrı resmi toplantısına bu değerlendirmeler ve yapıcı vizyon içinde gidiyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na bu önemli gayrı resmi toplantının arifesinde heyetiyle KKTC’ye yapmış olduğu ziyaret için çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz değerlendirme ve izlemekte olduğumuz yolun Anavatanımız Türkiye ile tamamen örtüşmekte olduğunu görmek bizlere güç vermektedir.

Covid-19 ülkemizde ve dünyada çok zor koşullar yaratmıştır. Salgınla mücadelemizde de Anavatanımız Türkiye’nin desteği artarak devam etmektedir. Bu çerçevede Türkiye’ye son ulaşan 6.5 milyon doz Sinovac aşısından gerekli testler yapıldıktan sonra KKTC’ye önemli bir miktar daha aşı gönderileceği müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Zor koşullara rağmen KKTC halkının kazanılmış hakları ve onuru zemininde halkımızın hayat kalitesini iyileştirme çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Ne yazık ki Covid-19’un yıpratıcı etkileri süratle değişmektedir.

Hükümetimizin bu süratli değişen şartlara uygun politikalar üretmesi ve uygulaması zorunlu hale gelmiştir. Gerek Covid-19 ile mücadelede, gerekse Kıbrıs uyuşmazlığı dahil, karşı karşıya olduğumuz diğer sorunlarla mücadelede toplumsal bütünlüğümüz en büyük gücümüz, direncimiz olacaktır.

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02/02/2021 15:47