Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig karşılaşmasını izledi

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04/11/2023

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig karşılaşmasını izledi

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig karşılaşmasını izledi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın devre arasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Beşiktaş Futbol Yatırımları A. Ş Yönetim Kurulu Üyesi BJK Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç tarafından flama, kartal heykeli ve forma takdim edildi.

04/11/2023 16:46
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TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol
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