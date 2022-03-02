Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ukrayna diasporasının temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de ikamet eden ve çalışan Ukrayna vatandaşlarının oluşturduğu diasporanın temsilcilerini kabul ederek görüştü.

Kabulde yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı harekâttan duyduğu büyük üzüntü ve endişeyi dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, insanlık dramlarının yaşandığı bu tür saldırıların bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

KKTC’de ikamet eden ve çalışan Ukraynalı kardeşlerimize gereken her türlü yardımın yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “KKTC halkı olarak Ukraynalı kardeşlerimizle her zaman çok güzel ilişkilerimiz olmuştur. Bu zor zamanları hep birlikte aşacağımıza inanıyorum” dedi.

“Kıbrıs Türkü, savaşın acısını yaşayan ve toplumsal varoluş mücadelesinin ne anlama geldiğini iyi bilen bir halk”

Kıbrıs Türkü’nün acıyı, yıkımı yaşayan ve toplumsal varoluş mücadelesinin ne anlama geldiğini iyi bilen bir halk olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda adada barış içinde yaşandığını belirterek barışın ne denli önemli olduğunu ifade etti. Yaşlı ve çocuk her yaştan sivilin savaş ortamlarında korunmasının gerekliliğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; uluslararası toplumu, Ukrayna’da yaşanan insanlık dramının sona ermesi için elinden geleni yapmaya davet etti.

Ukrayna diasporası temsilcileri: “KKTC vatandaşları, bölgeye insani yardım yapılması konusunda hazır”

Ukrayna diasporası temsilcilerinden Larysa Yürükoğulları da gerçekleştirdiği konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmekten dolayı duydukları memnuniyetin altını çizdi. Ukrayna’da yaşanan savaş sonucu oluşan insanlık dramından duydukları üzüntüye dikkat çeken Yürükoğulları, harekâtın bir an önce sona ermesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

KKTC’deki insanların, Ukrayna’da yaşanan endişe verici duruma dikkatlerini çekmek istediklerini kaydeden Larysa Yürükoğulları, birçok KKTC vatandaşının bölgeye insani yardım yapılması konusunda hazır olduğunu belirterek bu konuda Cumhurbaşkanı Tatar’dan destek istediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar da insani yardım talebini göz önünde bulunduracağını ve elinden geleni yapacağını söyleyerek Ukraynalı kardeşlerimizin acısını yürekten paylaştığının altını çizdi.

KKTC’de ikamet eden ve çalışan Ukrayna vatandaşlarının oluşturduğu diasporanın temsilcileri arasında Larysa Yürükoğulları, Olena Kurtman ve Olha Zaporozhets bulunuyordu.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt ile Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Muslu Akgüney de hazır bulundu.

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02/03/2022 14:15