Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangın bölgesini ziyaret ederek basına açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersinlik’teki yangın bölgesini ziyaret ederek basına yaptığı açıklamada, yağmurla sönen yangına karşı rehavete kapılmadan bugün de incelemelere devam ettiklerini kaydetti.

Dün akşam yağan yağmurun, yangının sönmesine yardımcı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, kriz komitesi olarak tedbiri elden bırakmadan yangın tamamen sönene kadar çalışmaların devam etmesi kararı aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 20 kilometrelik bir alanda etkili olan yangının soğutulması için yangın söndürme uçağı ve helikopterle çalışmaya devam edildiğini ifade ederek İskele’de, belediye başkanı ve kaymakamla birlikte değerlendirme yaptıklarını dile getirdi.

KTBK ve GKK başta olmak üzere Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi ve tüm ilgili birimlerde görev yapan personelin çok iyi bir koordinasyon içinde çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yangının daha da büyümesinin önüne geçildiğini ifade ederek; “Bu büyük bir başarı. Buradaki seferberlik ve birlik, bizi mutlu etti” dedi.

“Hedef, eskisinden daha iyi bir orman yaratmaktır”

Yangına karşı en önemli katkılardan birinin de İHA’lardan geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar İHA’ların, alevlerin yerini gösterdiğini ve hem karadan hem havadan yangına müdahalede yardımcı olduğunu anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye, yanan bölgeler için 1 milyon adet fidan gönderileceği haberinin de çok sevindirici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Hedef, eskisinden daha iyi bir orman yaratmaktır” dedi.

Ormanların, oksijen kaynağı olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Tarım Bakanlığı ve Orman Dairesi yetkililerinin çalışmalara hemen başladığını, ilk önce temizlik yapılacağını ve ardından da fidanların dikileceğini kaydetti.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle ormanlarımızı gelecek nesillere en iyi şekilde bırakacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, halka geçmiş olsun dileklerini ileterek tüm kurum ve kuruluşlara seferberlik için teşekkür etti.

Yağmurun zamanında geldiğini fakat bu kadar çabaya karşı yanan ağaç ve canlılar için duyduğu üzüntüyü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yangınlarla dünyanın da baş edemediğini, en gelişmiş ülkelerin bile zaman zaman yetersiz kaldığını belirterek şu sırada yangınlarla mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti milletine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının söndürülmesi için olağanüstü bir çaba ortaya konduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda gerekli derslerin çıkarıldığına inanç belirterek basın çalışanlarına da halka doğru bilgiyi aktarıp seferberlik için destek vermesinden ötürü teşekkür etti.

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25/06/2022 18:27