Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı kabul ederek görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı kabul ederek YKS sınav sonuçları ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı üniversite rektörlerini telefonla arayarak başarılarından dolayı kutladığını belirterek, KKTC üniversitelerinin başarısının önemine işaret etti. YÖDAK’ın yoğun mesai harcayarak kalite odaklı çalışmalar ortaya koyma çabalarını desteklediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC üniversitelerinin tanıtımının ve başarılarının, yükseköğrenimde etkin ve titiz çalışmalarla sağlanması için ortaya konan çabalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da, daha etkin denetim, planlama ve koordinasyon için YÖDAK bünyesinde titiz çalışmaların yapıldığını ifade ederek, KKTC üniversitelerinin başarısı artırmak amacıyla kalite odaklı çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti. KKTC üniversitelerine önemli sayıda öğrenci yerleştirileceğini dile getiren Hocanın, YÖDAK’ın Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda sabır ve titizlikle sürdürdüğü çalışmalarda, yasa tüzükleri çerçevesinde yetkilerini kullanmaya kararlı olduğunu kaydetti.



Diploma tanınırlığı, daha etkin denetim ve kalite odaklı çalışmalar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ndeki YÖKSİS dijital destekli veri tabanının KKTC’de uygulanması sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını belirten Hocanın, “Sürdürülebilir bir yapı için sabır ve titizlikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Hocanın, Cumhurbaşkanı Tatar’a YÖDAK’ın yürüttüğü çalışmalara verdiği destek dolayısıyla da teşekkür etti.



Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Tarih ve Araştırma Komitesi Başkanı Hasan Topal ve Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.