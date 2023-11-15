Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyeti kabul etti

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15/11/2023

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyeti kabul etti


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılı kutlamaları nedeniyle ülkede bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyeti görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 yılında garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Barış Harekatı kararı aldığında Fatih Erbakan’ın babası olan Necmettin Erbakan’ın Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olmasının önemini anlattı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kabulde yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılını kutladı ve hayırlara vesile olmasını diledi.

15/11/2023 22:51
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TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyeti kabul etti
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