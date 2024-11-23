Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yurt dışı ziyaretlerle ilgili kapsamlı açıklama yaptı

Haber Kıbrıs’a özel açıklamalarda bulunan cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışı ziyaretleri ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Tatar, ziyaretlerinin tamamının gerekli ve önemli olduğunu belirterek, kamuoyuna karışı son derece şeffaf olduğunu söyledi.

Tatar, ziyaretleri ile ilgili kapsamlı bir tablo paylaşırken, bilet fiyatları ve harcırahlarla ilgili rakamları da kamuoyuna açıkladı.

Tatar, tabloyla birlikte şu ifadeleri kullandı:

Defalarca New York ve İngiltere’ye ziyaretlerim oldu. Bu ziyaretler hem zorunlu toplantılar hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) tanıtmak için gerçekleştirilen birçok etkinliği kapsıyordu. Özellikle Avustralya’ya yapılan ziyaret, KKTC Cumhurbaşkanı olarak anayurtlarından 14 bin kilometre uzakta yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmek açısından tarihi bir anlam taşıyordu. Vatandaşlarımızla kucaklaşıp duygu dolu anlar yaşadık.

İngiltere ziyaretlerimde, parlamento dahil çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplantılar yaptım. Türk okullarını ziyaret ettim ve Londra ile Manchester’da vatandaşlarımızla buluştum. Türkiye ziyaretlerim ise Devlet Başkanı olarak aldığım davetlere katılmam ve Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarımızın güçlenmesine katkıda bulunmam açısından önemliydi.

2024 yılı özelinde, son gayri resmi yemek buluşması dahil olmak üzere üç kez New York’a gitmek durumunda kaldım. Normal şartlarda yılda bir kez, genellikle Eylül ayında yapılan bu ziyaretlerin yanı sıra, beklenmedik bir gelişmeyle Gambiya’da düzenlenen İslam İşbirliği toplantısına da katıldım. Ayrıca, Avustralya’ya yapılan ziyaret, vize sorunlarının çözülmesiyle mümkün olmuş ve bir ilk olma özelliği taşımıştır.

Bu ziyaretlerin büyük bir kısmının zorunlu ve beklenmedik koşullar çerçevesinde gerçekleştiğini belirtmek isterim. Ancak diğer tüm ziyaretler de anlamlı ve önemliydi. Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında Azerbaycan ve Kırgızistan’a yapılan ziyaretler buna örnek olarak gösterilebilir. Türkiye ziyaretlerinin ise gerek siyasi gerek kültürel bağlarımız açısından çok yararlı olduğunu savunuyorum.

Sonuç olarak, gazetecilik; doğru bilgiyi halkla paylaşmayı, bilgilendirmeyi ve yorum yapmayı gerektirir. Bu vesileyle açıklama yapma gereği hissettim.