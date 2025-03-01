Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Mete Özsezer tarafından kitap takdim edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Mete Özsezer’i kabul etti.

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01/03/2025

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Mete Özsezer tarafından kitap takdim edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Mete Özsezer’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre kabulde, Özsezer, “TMT’nin Kamufle Edilmiş Arşivlerinden İlk Kez Yayımlanan Belgelerle Teşkilât” adlı ikinci kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, eserin, geçmişin gerçeklerini yansıtan değerli bir çalışma olduğunu belirterek, Özsezer'e, Kıbrıs Türk arşivine kazandırdığı  geniş soluklu kitap için teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Özsezer ise, kaleme aldığı kitabın içeriği ile ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bilgi verdi.

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TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kitap, Mete Özsezer
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