Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan açıklama

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28/09/2024

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Tatar görüşme sonrasında açıklama yaptı Tatar, “Sayın Genel Sekretere bir kez daha ilettiğim gibi, yeni ve resmi bir süreç ancak egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyit edilmesiyle başlayabilir. Kıbrıs Türk tarafı olarak Rum liderliğiyle iki tarafın yararına olacak konularda işbirliğini geliştirmeye hazırız” dedi Ek gelecek…

28/09/2024 19:28
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