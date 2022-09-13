Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'da hayatını kaybeden 50 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar mesajında

“Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki çatışmalarda hayatlarını kaybeden Azerbaycan ordusunun kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet; aileleri ve yakınlarına sabır, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Kıbrıs Türk halkı, her daim dost ve kardeş can Azerbaycan'ın yanındadır.” ifadelerini kullandı.

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13/09/2022 22:40