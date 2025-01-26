Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Miraç Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında “Bu mübarek gecenin barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkının, Türk ulusunun ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlarken, bu mübarek gecenin bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yapılan ibadetler ve dualar kabul olsun”.