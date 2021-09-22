Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan ‘Özgürlük Anıtı’ önünde mesaj

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22/09/2021

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan ‘Özgürlük Anıtı’ önünde mesaj

BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ‘Özgürlük Anıtı’nın önünde "egemenlik" mesajı verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ‘Özgürlük Anıtı’nın önünde bir fotoğraf paylaşarak, “Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde egemen eşitliğimizin bizler için artık vazgeçilmez olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz” dedi.

22/09/2021 19:05
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TAGS: Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan ‘Özgürlük Anıtı’ önünde mesaj, haberkibris,
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