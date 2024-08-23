Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum kesimine sert tepki: ABD ve İngiltere'nin lojistik üssü konumunda

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

Rum kesiminin, ABD ve İngiltere'nin lojistik üssü konumunda olduğunu belirten Tatar, "Bu olayları yakından takip ediyoruz. 1960 yılında İngiltere adadan çekilirken çok iyi pazarlık etmiş, 2 egemen üs alıp gitmiş ve bu üslerden yıllardır kendi emellerine yönelik dilediği gibi kullanmaktadır.

Bu defa iş daha da büyüdü, çünkü Amerikanlar, başka milletler hepsi yine Gazze'ye yönelik ve Orta Doğu'ya yönelik oradan faaliyetlerini sürdürmektedirler." ifadelerini kullandı.

"BU ADANIN 3 GARANTÖR ÜLKESİ VAR"

"Fakat burada bir ayrıntı var, bu adanın 3 garantör ülkesi var." diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Birisi Türkiye Cumhuriyeti, Birisi İngiltere'dir, diğeri Yunanistan. Dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin de hak hukuku vardır." ifadelerini kullandı.

"KENDİ TEDBİRİMİZİ ALMAK DURUMUNDAYIZ"

Bu anlamda Türkiye ile KKTC arasındaki münasebetlerin önemine dikkat çeken Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Bizde ana vatanımızın Türkiye Cumhuriyet ile bütün bunlara karşı kendi tedbirimizi almak durumundayız.

Türkiye kendi açıklamasını yapmıştır. Yani 'Biz her türlü karşı taraftan gelebilecek tehlikeye karşı tedbirimiz her zaman almış durumdayız' diye.

Bizi rahatsız eden Güney Kıbrıs'ın kendisinin bir hedef tahtası olabilmesi yönünde. Bu işleri çok hesapsız yapıyor olmasıdır ve bu eleştirilmektedir. Güney Kıbrıs, adeta ABD ve İngiltere'nin lojistik üssü şeklinde.

Orada bir devlet var ve bu devlet müsaade edebiliyor ki bunlar olabiliyor, o bakımdan bazı açıklamalar yapılmıştı, Hamas'tır diğerleridir. 'Gerekirse biz gereğini yaparız' şeklinde.