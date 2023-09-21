Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Evstigneeva ve Jenca ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, New York'taki temasları çerçevesinde Rusya Federasyonu Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Anna Evstigneeva ile Rusya Federasyonu’nun Daimi Temsilciliği’nde ardından da BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile Birleşmiş Milletler Merkezinde görüştü.

Görüşmelerde Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar da yer aldı.

Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun muhataplarıyla, bölgesel gelişmeler yanında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 60 yılını dolduran Kıbrıs konusunun çözümüne dair yeni vizyonunu paylaşarak, adadaki son gelişmelere dair muhataplarını bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile görüşmesinde ise ek olarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 23 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesine ilişkin istişarelerde de bulunuldu.