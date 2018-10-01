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Cumhurbaşkanı Macron Fransa'yı kızdırdı

Fransa Cumhurbaşkanı çektirdiği fotoğrafla vatandaşlarını sinirlendirdi

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01/10/2018

Cumhurbaşkanı Macron Fransa'yı kızdırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Karayip Adaları ziyareti tartışmalara neden oldu.

 

Karayipler geçen yıl Irma kasırgası nedeniyle harap hale gelmişti.

 

Fransız lider Karayipler'in ardından kuzey doğuda bulunan Saint Martin adasına geçti.

 

Saint Martin'de tam 5 saat boyunca, yerel halkla konuşan ve evlerini ziyaret eden Macron iki gençle birlikte çektirdiği fotoğrafla eleştiri oklarını üzerine çekti.

 

Macron kameralara gülümserken fotoğraftaki gençlerden biri orta parmağını gösteriyordu.

 

Macron'un bu fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

 

Fransızlar fotoğrafı 'utanç verici' olarak tanımladı.

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TAGS: Cumhurbaşkanı Macron Fransa’yı kızdırdı, haber, kıbrıs,
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