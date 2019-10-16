Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Yönelik Tepkiler Rum Basınında Yer Almaya Devam Ediyor

Fileleftheros gazetesi “Akıncı’ya Karşı Cephe” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk sağ partilerinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya karşı ortak cephe kurmaya çalıştığını savundu.

Gazete haberi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun, Ulusal Birlik Partisi’nin parti meclisi tarafından alınan kararı yorumlayan açıklamasının yanı sıra, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, CTP Başkanı Tufan Erhürman, eski Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarına da yer verdi.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Demokrasi Tarihinde Kara Bir Leke-2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Bakışla Akıncı’ya Saldırı” başlığıyla verirken Politis gazetesi ise “Akıncı’nın Açıklamaları Kıbrıs Türk Partileri Bölüyor-“Meclis Karışık” başlığını kullandı.

PRODROMU

Fileleftheros gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamalarına yönelik gelişmeleri yorumlamasının istenmesi üzerine “bunu yorumlamasının, yararlı olacağını sanmadığını” söyledi.

Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin ileriye götüreceği faaliyet ve kararları bekleyerek, her zaman için hazır ve istekli olduğunu belirtti.

Suriye’deki moral bozucu durumun, uluslararası toplumu meşgul ettiği gibi kendilerini de meşgul ettiğini belirten Prodromu, bu konunun, Avrupa Konseyi’nde de ele alınacağını söyledi.

Prodromu açıklamasında ayrıca Kıbrıs sorununa ilişkin durumun bilindiğini, Anastasiadis’in, “BM Genel Sekreteri’nin inisiyatifinin devamıyla ilgili kararını beklediğini” ifade etti.

16/10/2019 14:31