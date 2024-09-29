Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar'ın New York temasları...

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29/09/2024

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Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar'ın New York temasları...

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar, New York’ta, Fransa Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Jay Dharmadhikari, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü Günter Sautter, BM Genel Sekreteri’nin Avrupa, Orta Asya ve Amerikalar’dan sorumlu Yardımcısı Miroslav Jenca ve Birleşik Krallık Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi James Kariuki ile görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, görüşmelerde Özel Temsilci Güneş Onar’a, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar eşlik etti.

29/09/2024 18:03
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TAGS: Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar’ın New York temasları...
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