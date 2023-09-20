Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun, New York’ta Hauri ve DeLaurentis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, New York’ta İsviçre’nin BM nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Adrian Dominik Hauri ve ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Jeffrey DeLaurentis ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler 78’nci Genel Kurulu nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte temaslarda bulunmak için New York’ta bulunan Özel Temsilci’nin İsviçre’nin BM nezdindeki Daimi Temsilci Yardımcısı Adrian Dominik Hauri ile görüşmesi, İsviçre Daimi Temsilciliğinde yer aldı. Görüşmede, 2023 Ocak ayından itibaren BM Güvenlik Konseyi Geçici üyesi olan İsvicre’yle Kıbrıs konusuna dair Kıbrıs Türk tarafının yeni vizyonu temelinde bilgi alışverişinde bulunuldu.

Olgun’un ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Jeffrey DeLaurentis ile görüşmesi ise ABD Daimi Temsilciliği’nde oldu. Görüşmede, bölgesel krizlerin yarattığı etkiler çerçevesinde özelde iki taraf, genelde ise bölgesel iş birliği fırsatlarına dair görüş alışverişinde bulunuldu. Özel Temsilci Olgun, muhatabına, Kıbrıs konusunun bunca yıldır çözümsüz kalmasının en başta gelen nedeninin Rum tarafının kendini adanın tek sahibi sanması ve buna dayalı olarak Kıbrıs Türk tarafıyla yetkiyi paylaşmak istememesi olduğunu ifade ederek, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki Kıbrıs Türk vizyonunu anlattı.

Görüşmelerde, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar da yer aldı.