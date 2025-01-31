Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Onar ile Rum Müzakereci Menelau dün bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun dün yeni bir görüşme yaptığı ve görüşmeden sınır kapılarıyla ilgili olarak yeni bir şey çıkmadığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Müzakerecilerden Yeni Bir Şey Yok” başlıklı haberinde Onar ile Menelau’nun dünkü görüşmesinde sınır kapıları konusuyla ilgili olgularda değişikliğe yol açacak herhangi bir şey meydana gelmediğini yazdı.

Gazete BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ise önümüzdeki hafta gerçekleştirecekleri ortak görüşme ışığında bugün iki liderle bir araya geleceğini kaydetti. Haberde Rum Yönetimi başkanlığının sınır kapılarının açılması konusuyla ilgili yeni bir şey olup olmadığını bizzat kendisinden duymak için bugün öğleden sonra Stewart’ı beklediğine de işaret edildi.

Yeni geçiş noktalarının açılması konusunun iki liderin önümüzdeki hafta gerçekleştirmesi beklenen ortak toplantıyı meşgul edecek esas konu olduğunu da belirten gazete, Stewart’ın bugün iki liderle yapacağı görüşmelerde ele alacağı konulardan birinin de görüşmenin gerçekleştirileceği tarih (7 veya 8 Şubat) olduğuna işaret etti.

Onar ile Menelau’nun dün yeni bir görüşme yaptığını ve elde edinilen bilgilere göre görüşmeden sınır kapıları konusuyla ilgili yeni bir şey çıkmadığını yineleyen gazete, ancak yeni geçiş noktalarının açılması çabasının süreceğini ekledi.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberinde Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun dün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’la bir görüşme yaptığını yazdı.

Görüşmede sınır kapılarının açılması konusunun ele alındığını yazan gazete, RİK’e dayanarak görüşmede herhangi bir sonuç ortaya çıkmadığını bununla birlikte istişarelerin devam edeceğini belirtti.

BM Genel Sekreterinin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun 10 Şubat’ta Lefkoşa’da liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yapacağını da yazan gazete, başka bir haberinin içinde ise BM Genel Sekreteri Guterres’in basın sözcüsü Stephan Dujarric’in açıklamasına yer verdi.

Dujarric’in açıklamasında DiCarlo’nun 10 Şubat’ta adaya geleceğine dair Kıbrıs Türk basınında yer alan haberleri teyit etmediğini yazan gazete, Dujarric’in “bilindiği üzere BM yetkililerinin temaslarıyla ilgili açıklamalarının resmi olarak yapıldığı ve bunun yakın zamanda gerçekleşeceğini umduğunu söylediği” açıklamasına yer verdi.

Alithia ise “Hristodulidis ile Tatar’ın Yeni Görüşmesi Önümüzdeki Hafta” başlıklı haberinde yeni geçiş noktaları açılması ihtimaliyle ilgili görüşmenin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında önümüzdeki hafta devam etmesinin beklendiğini yazdı.

Elde ettiği bilgilere dayanarak liderlerin yapacağı yeni görüşmenin tarihinin yarın açıklanmasının beklendiğini kaydeden gazete, haberinin devamında ise Onar ile Menelau’nun dün Stewart eşliğinde yaptıkları görüşmeye yer verdi.

Onar ile Menelau’nun dün herhangi bir açıklamada bulunmak istemediğini kaydeden gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak Onar ile Menelau’nun dünkü görüşmelerinde yeni geçiş kapılarının açılması konusunda bir anlaşmaya varma payı olup olmadığını öğrenmeye çalıştıklarını ekledi.

Politis gazetesi ise “Yeni Fikirler İçin İki Liderle Görüşme- Kapıyı Kapatmadıkları İçin Tarafların Kararlı Olduğuna Dair Bir Ortam Kayda Geçiriliyor” başlıklı haberinde yeni sınır kapılarının açılmasıyla ilgili görüşmelerde çözüm aranmasıyla ilgili çabaların terk edilmediğini yazdı.

Habere göre dün gazeteye konuşan “diplomatik bir kaynak” ise açıklamasında iki tarafta da zorlukların aşılmasına dair niyet olmasından ötürü bir iyimserlik ortamı meydana getirildiğine işaret etti.

Gazeteye göre “aynı kaynak” 20 Ocak’taki görüşmelerinde kayda geçirildiği üzere tarafların başlangıçtaki tezlerinin meydana getirdiği zorluklara rağmen, kimsenin anlaşma arayışına kapıyı kapatmamasının cesaret verici olduğuna işaret etti.