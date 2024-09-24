Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Onar, Rusya Federasyonu Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Anna Evstigneeva’yla görüştü

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar New York’ta Rusya Federasyonu Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Anna Evstigneeva’yla görüştü.

Rusya Federasyonu’nun Daimi Temsilciliği’nde gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs konusu ve bölgesel gelişmelere iliskin istişarelerde bulunuldu. Görüşmede Güneş Onar’a, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar eşlik etti.