Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası Gazimağusa’da sahne alacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 13 Nisan Perşembe akşamı Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda konser verecek.

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10/04/2023

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Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası Gazimağusa’da sahne alacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 13 Nisan Perşembe akşamı Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda konser verecek.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, konser 20.00’de başlayacak ve salona giriş ücretsiz olacak. Yer ayırtmak için 03922291762 aranması gerekiyor.

Orkestranın bu haftaki konserini şef Ali Hoca yönetecek, solist olarak keman sanatçısı Ayşe Karaoğlan, viyola sanatçısı Çetin Aydar ve piyano sanatçısı Rauf Kasimov sahne alacak.

Konser programında "F. Alnar, İki Dans; J. S Bach, Piyano Konçertosu Re minör  BWV1052; W. A. Mozart, Senfonik Konçertanat, Mi bemol majör KV364; A. Hoca, Özlem" yer alacak.

10/04/2023 14:35
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TAGS: Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası, Gazimağusa
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