Cumhurbaşkanı Siyasi Parti Başkanları ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirecek.

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09/04/2022

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Cumhurbaşkanı Siyasi Parti Başkanları ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirecek.

Meclis gündeminde belediyeler reformuyla ilgili yer alan 4 tane yasa tasarısına yönelik bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilecek.

Mecliste temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcilerinin davet edildiği toplantı, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 14.30’da gerçekleşecek.

09/04/2022 12:31
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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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