Cumhurbaşkanı Siyasi Parti Başkanları ile Görüşecek
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirecek.
09/04/2022
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirecek.
Meclis gündeminde belediyeler reformuyla ilgili yer alan 4 tane yasa tasarısına yönelik bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilecek.
Mecliste temsil edilen siyasi parti başkan ve temsilcilerinin davet edildiği toplantı, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 14.30’da gerçekleşecek.