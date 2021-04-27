Cumhurbaşkanı Sözcüsü Doğruyol'dan 'Guterres-Tatar' görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol, Tatar - Guterres görüşmesine ilişkin bilgi vererek, "Cumhurbaşkanımız yeni bir sayfa açarak, ilk kez, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki pozisyonunu dile getirerek kayda geçirmiş oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol, Cenevre’de bugün başlayan 5+BM gayrı resmi konferansı çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu,

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bugün saat 16.00’da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin, yapıcı ve samimi bir ortamda gerçekleştiğini kaydeden Doğruyol, görüşmenin bir buçuk saat sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, muhatabına, yarım asrı aşkın bir süredir başarısız bir şekilde süren Kıbrıs konusuna ilişkin bir uzlaşı sağlanmasına yönelik iki taraf arasında ortak zemin arayışıyla 5+BM gayrıresmi toplantısını düzenlediğinden ötürü teşekkür ettiğini ifade eden Doğruyol, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Guterres’in 'bu sefer farklı olmak zorundadır' görüşüyle hemfikir olduğunu belirtti. 'Aynı şeyi yaparak farklı bir sonuç elde edilemeyeceğine' vurgu yapan Cumhurbaşkanımız, uzun yıllardır görüşülen ve bir sonuç alınamayan federal zemindeki müzakerelerin, Kıbrıslı Türkler aleyhine kurgulanan ve 'kabul edilemez' görülen statükoyu devam ettirmekten başka bir amaca hizmet etmediğini de dile getirdi. Bu şartlar altında, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki Devlet’in iş birliği zemininde olan uzlaşı vizyonunun, oyunun kurallarını olumlu yönde değiştiren, ileriye dönük ve gerçekçi bir uzlaşı zemini olduğunu anlattı."

Doğruyol, tarihi bir dönüm noktası niteliğinde olan görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yeni bir sayfa açarak, ilk kez, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki pozisyonunu dile getirerek kayda geçirmiş olduğunu vurguladı.

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27/04/2021 20:14