Cumhurbaşkanı Tatar, 1. İyilik Jimnastik Şöleni’ni izledi

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09/09/2023

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Cumhurbaşkanı Tatar, 1. İyilik Jimnastik Şöleni’ni izledi

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1. İyilik Jimnastik Şöleni’ni izledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, jimnastik sayesinde gelecekte iyi sporcular yetişeceğini belirterek, sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı.

Tatar, şölende yaptığı konuşmada, ülkenin her bölgesinden jimnastikçilerin katıldığı organizasyonu düzenleyenleri ve katkı koyanları tebrik etti.

Çocuklarını jimnastik yapması için teşvik eden aileleri kutlayan Tatar, jimnastikçilere başarı diledi.

09/09/2023 13:21
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TAGS: haber, kıbrıs
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