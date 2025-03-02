Cumhurbaşkanı Tatar, 12. Hisarköy Orkide Festivali’ne katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapıyı güçlendirecek önemli adımlar atması gerektiğini ifade ederek, adada var olan barış ve huzur sürecini en iyi şekilde yönetmek gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk dünyasının bir parçası olan KKTC'nin güvenli yaşamını devam ettirmek adına kültürel altyapı ve mirasına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

12. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali’ne katılarak açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, var olan doğal ve milli zenginlikleri kullanarak devlete sahip çıkılacağını ve KKTC'yi kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, festivalin düzenlenmesine katkı koyan herkesi tebrik etti.

Kıbrıs Türk halkının kültürü, milli değerleri ile var olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, verimliliğin önemine değindi.

Ülkenin cazibesinin arttırılması için doğayı, çevreyi korumanın yanı sıra, gerekli yatırımların yapılmasının önemine de işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, var olan doğal ve milli zenginlikleri kullanarak devlete sahip çıkılacağını ve KKTC'yi kalkındırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 60 yıldır verilen mücadelede KKTC'nin giderek kökleşip, ulusallaştığını, tüm halkın zor dönemlerden geçildiğini belirterek, “Kendi devletimizin arkasında durmamız gerek” dedi.

-Adada iki devletin olduğu gerçeğinin de kabul edilmesi gerek

İki devletli bir antlaşmaya imza atmak temennisinde olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 61 yıldır adada iki devletin olduğu gerçeğinin de kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cenevre öncesi kapsamlı değerlendirmelerde bulunulduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adadaki iki halkın da yararına olacak konularda atılım yapılması ve iş birliğine dayalı bir dayanışma içerisinde olunmasının önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapıyı güçlendirecek önemli adımlar atması gerektiğini ifade ederek, adada var olan barış ve huzur sürecini en iyi şekilde yönetmek gerektiğini belirtti.

Türk dünyasının bir parçası olan KKTC'nin güvenli yaşamını devam ettirmek adına kültürel altyapı ve mirasına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu tür organizasyon ve festivallerin bu konuda en büyük ve en önemli dayanaklar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Türk dünyası ile birlikte KKTC'yi yaşatmak ve gelecek nesillere bırakmak için ortak mücadele verildiğine işaret etti.