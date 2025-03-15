Cumhurbaşkanı Tatar, 17. Tepebaşı Lale Festivali’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Tepebaşı Muhtarlığı ve Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen 17. Tepebaşı Lale Festivali'nin açılış törenine katıldı.



Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün kendi kimliği, yaşam biçimi, örf, adet, gelenek ve vatan sevgisiyle var olduğunu vurgulayarak, “Doğamıza, kültürümüze ve devletimize sahip çıkmalıyız. Kendi kültürümüzü, tarihsel mirasımızı koruyarak, bu milli değerlerimizi, azim ve kararlılıkla geleceğe taşımak önemlidir" dedi.





Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Tepebaşı’nda tarihi ve doğal güzelliklerle kültürün bir arada olduğunu belirterek, çevreyi koruyup, doğal mirası gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkati çekti. Bu bölgenin korunup, turizmin etkili ve önemli sektör olarak yaşatılması gerektiğini kaydeden Tatar, birlik ve beraberlik içerisinde, bu sürdürülebilir güzellikleri yaşatarak Kıbrıs'ta egemen bir halk olarak, geleceğe emin adımlarla yürüyebilmenin önemli olduğunu kaydetti.





Adada barış, huzur ve güvenliğin bulunduğu noktanın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının hak, hukuk ve egemenlik hakkını korumanın oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’deki toplantıda tüm bu gerçekleri savunacağını kaydetti.

Birçok güzelliği barından ender bir ülkede yaşandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, laleye sahip çıkarken, toprağa, bitkilere ve doğaya da sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, festivale yoğun katılım ve ilgiyle kültürel mirasa sahip çıkan Kıbrıs Türk halkını da tebrik etti.