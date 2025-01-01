Cumhurbaşkanı Tatar 2024 yılını değerlendirdi, 2025’in yoğun geçeğine işaret etti

umhurbaşkanı Ersin Tatar, 2024’ün Kıbrıs konusuna dair önemli gelişmelerin, paradigma değişikliğinin ve dönüm noktalarının yaşandığı bir yıl olduğunu belirtti.

Yeni yılın ilk ayıyla birlikte oldukça yoğun bir dönemin kendilerini beklediğini ifade eden Tatar,

“Diyalog ve diplomasiyi her zaman önde tuttuğumuz yaklaşımımız sayesinde bu sefer statükonun muhafazasını sağlamaya değil gerçeklik temelinde bir uzlaşıya yönelik çalışma sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.

“Bizler diyalog ve işbirliği derken, buna yönelik sürekli öneriler geliştirip karşı tarafa sunarken, Rum liderliği ne yazık ki ekonomimizi de doğrudan hedef almaktadır. Karşımızdaki muhatapların anlayışını çok iyi biliyoruz. Biz çatışmadan değil uzlaşıdan yanayız.” diyen Tatar, işbirliği çağrılarını yapmaya devam edeceklerini ancak halkın haklarını da sonuna kadar korumaktan geri durmayacaklarını dile getirdi.

Kapıların açılmasını kuvvetli şekilde desteklediğini belirten Tatar, bunun hem işbirliği kültürü yaratılmasına katkı bulunacak bir adım, hem de iki tarafın karşılıklı ekonomik faaliyetlerini arttırması açısından önemli bir gelişme olacağına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Birçok önemli iç ve dış gelişmeyi geride bırakarak 2024 yılını tamamlıyoruz.” ifadesini kullanarak, 2024 yılını değerlendirdi, 2025’in yoğun geçeceğine işaret etti.

- “Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyidine yönelik atılacak ilk adımlar olarak 3D önerimizi paylaştık”

Tatar, 2024’ün Kıbrıs konusuna ilişkin önemli gelişmelerin, paradigma değişikliğinin ve dönüm noktalarının yaşandığı bir yıl olduğunu belirterek, “Ocak ayında BM Genel Sekreteri Guterres’in Kişisel Temsilcisi olarak atanan Holguin ile 6 ay boyunca büyük önem atfettiğimiz istişarelerde ve çalışmalarda bulunduk.” dedi.

“Holguin’e, Kıbrıs Türk halkı için yeni bir sürecin, ancak özden gelen haklarımızın, egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyidinin ardından başlanabileceğini iletmekle kalmadık, bunun nasıl gerçekleşebileceğine dair somut önerilerde de bulunduk. İşte tam da bu dönemde, Holguin’in samimi ve gayretli çalışmalarına katkı olarak egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyidine yönelik atılacak ilk adımlar olarak 3D önerimizi paylaştık. 3D yani, ‘doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve doğrudan temas’ bizim zalim izolasyon siyaseti ve sonuçsuz müzakerelere hapsedilmemizden dolayı erişemediğimiz haklarımızdır.” ifadelerine yer veren Tatar, 3D önerisini Holguin’le paylaştıklarını ve kendisinin de farklı başkentlerde bunlara yönelik istişarelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Aynı dönem içerisinde 5 Nisan’da New York’a giderek Genel Sekreter’e “3D önerilerini” anlatma şansı bulduğunu dile getiren Tatar, bu dönem içerisinde Rum tarafının tüketilmiş zeminde ve başarısızlığın anıtı olarak tarih sayfalarında yerini alan “Crans-Montana’da kalındığı yerden devam” söylemlerini sürdürdüğünü belirtti.

“Nihayetinde kişisel temsilcinin görev süresi olan 6 ay doldu. Holguin, BM Genel Sekreteri’ne raporunu sundu. Raporunda iki taraf arasında ortak zemin bulunmadığına işaret etti ve tüketilmiş zemin olan federasyonun artık Kıbrıs konusuna bir uzlaşı bulunmasının zemini olarak iki tarafça kabul görmediği mesajını verdi.” diyen Tatar, bu sürecin ardından BM Genel Kurulu’nun 79. Dönem toplantıları haftasında New York’a giderek Genel Sekreter ile ikili görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Tatar, “Orada kendisiyle, Kıbrıs konusuna dair atılabilecek bir sonraki adımları konuşacağımız gayriresmi çok taraflı toplantı düşüncemi paylaştım. Sayın Guterres bu önerimizi olumlu bulduğunu ancak bunun öncesinde iki liderle gayriresmi bir yemekte bir araya gelmeyi düşündüğünü ifade etti, davetini yaptı ve nihayetinde 15 Ekim’de bu sefer Rum lider ile Guterres’le görüştük.” dedi.

- “Gayriresmi yemek oldukça önemli sonuçların da ortaya çıktığı bir organizasyon oldu”

Gayriresmi yemeğin oldukça önemli sonuçların da ortaya çıktığı bir organizasyon olduğunu kaydeden Tatar, şöyle devam etti:

“Sayın BM Genel Sekreteri yemek sonrası yaptığı yazılı açıklamada Rum liderliğinin manipülatif çabalarına son vererek iki taraf arasında yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için ortak zemin olmadığını en net ifadelerle ortaya koymuştur. Aynı zamanda uzlaşı zeminine yönelik olarak iki farklı pozisyonun mevcut olduğunu da ifade etmiştir. Sahadaki gerçeklerin masaya yansımayacağı hiçbir çözüm sürdürülebilir olamaz. Realite budur ve gerçeklik temelinde olaya yaklaşmazsak aynı 1968’den beri olduğu şekliyle Kıbrıs Türk Halkını izolasyona mahkum ederiz ve bunu düşmanca siyasetiyle uygulayan Rum liderliğinin konfor alanını da muhafaza etmesine yardımcı oluruz. Gayriresmi yemekten çıkan ikinci somut sonuç ki benim için bu da çok önemlidir, adada Sayın Hristodulides’le yeni geçiş kapıları açılması gündemiyle bir araya gelme anlayışımızdır.

- “Yeni kapıların açılmasını kuvvetli şekilde destekliyorum”

Hristodulides ile seçilir seçilmez bir araya gelmiştim ve o görüşmemizde kendisine Haspolat Kapısı’nın açılmasının öneminden bahsetmiştim. Rum liderin öneri diye yeniden ısıtıp önümüze koyduğu, geçiş kapılarının basit tanımına dahi uymayan transit geçiş düşüncesini değiştireceğini umuyorum. Kendisinden yeni öneriler bekliyorum. Rum liderle bildiğiniz üzere bir araya geleceğiz ve kapılar konusunda bir görüşme yapacağız. Ben kapıların açılmasını kuvvetli şekilde destekliyorum. Bu hem işbirliği kültürü yaratılmasına katkı bulunacak bir adım hem de iki tarafın karşılıklı ekonomik faaliyetlerini arttırması açısından önemli bir gelişme olacaktır.

- “Genişletilmiş toplantıda Kıbrıs adasının geleceğine dair atılabilecek adımları masaya koyacağız”

Rum liderin bu çağrımıza sağduyulu yaklaşması önem taşımaktadır. Gayriresmi yemeğin üçüncü ürünü ise genişletilmiş gayriresmi bir toplantının düzenleneceği uzlaşısı oldu. Bilindiği üzere bu Kıbrıs Türk tarafının önerisiydi. Biz aslında iki Lider ve Anavatanların katılımıyla bu toplantının yapılmasını istiyorduk. İngilizlerin ilgisi ve Sayın Genel Sekreterle yaptığımız istişareler sonunda İngiltere’nin de daha düşük düzeyde katılmasına evet dedik. Bu toplantı 4 + 1 +1 şeklinde, yani 4, iki taraf ve Anavatanlar, artı BM Genel Sekreteri artı daha düşük seviyede İngiltere’den bir katılımcı şeklinde gerçekleşecek. Bu toplantı mart ayı ortasında İsviçre’de olacak. Ocak ayında tam tarih ve şehir belirlenecek. Yine bu toplantı öncesinde ocak sonu veya şubat başı BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Sayın Rosemary DiCarlo’nun hazırlık çalışmaları yapmak üzere adaya gelmesinin bekliyoruz. Genişletilmiş toplantıda Kıbrıs adasının geleceğine dair atılabilecek adımları ve çeşitli konularda iki tarafın faydasına da olacak işbirliklerini masaya koyacağız.”

- “Yeni yılın ilk ayıyla birlikte oldukça yoğun bir dönem bizi bekliyor”

Yeni yılın ilk ayıyla birlikte oldukça yoğun bir dönemin kendilerini beklediğini kaydeden Tatar, “Diyalog ve diplomasiyi her zaman önde tuttuğumuz yaklaşımımız sayesinde bu sefer statükonun muhafazasını sağlamaya değil gerçeklik temelinde bir uzlaşıya yönelik çalışma sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Rum yönetiminin 60 yılı aşkın bir süredir zalim bir izolasyon siyaseti gütmekte olduğunu ifade eden Tatar, “Bugüne kadar sonuçsuz şekilde, hatta daha sürece başlamadan sonucu belli olan müzakereler yaşandı. Federasyon zeminde sürekli başarısız olunmasına rağmen sürdürülen bu müzakerelerden çıkan yegane ürün Rum tarafının zalim izolasyon siyasetinin normalleşmesi çabasına katkı oldu. Özden gelen haklarımıza, yani temel insan haklarımıza erişimimizi de Rum liderliğinin insafına bıraktık. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar elde edemeyiz özdeyişini alıntılayanlar aslında statükonun sürmesine yarayan tüketilmiş federasyon zeminini de dayatmaya çalışanlar oldu.” dedi.

Tatar, “Muhalefetin tüketilmiş zemin yani, federasyon ısrarına devam etmesi bizleri hiç etkilemiyor. Uluslararası toplum gerçekleri görmeye hızla başlamışken, muhalefetimizin buna dahi tepki göstermesi, tavsiye niteliğindeki kararları bağlayıcıymış gibi göstermeye çalışması halkımızı kandırmaya yönelik bir çabadır. Ancak halkımız 56 yıldır neyin çalışmadığını ve neden bir uzlaşıya varılmadığını çok iyi anlamıştır.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkına hizmet etmek, faydalı olmak isteyen her siyasetçinin halkının çıkarlarını en öne koymak zorunda olduğunu belirten Tatar, tüketilmiş federasyon zemininde bugüne kadar sürdürülen müzakerelerin izolasyon zulmünün sürmesine yardımcı olan en önde gelen etkenlerden olduğunu kaydetti.

- “Başkalarından değil halkınızdan alacağınız takdir önemlidir”

Kıbrıs Türk halkının bir uzlaşıya yönelik birçok defa olumlu tavrını ortaya koyduğunu, hatta Kıbrıs konusuna dair yapılan ilk ve tek referandumda da “evet” demesine rağmen, bir çözüme “hayır” diyen tarafça devam ettirilen baskıcı siyasetten dolayı temel insan haklarının ihlal edilmeye devam edilmekte olduğunu dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

“Bu ihlallerin sorumlusu sadece Rum tarafı değil onlara destek veren uluslararası toplumdur. 60 yıldır devam eden bu zulme son vermek için mücadele ederken içimizden de temel insan haklarımız için uğraşımızdan dolayı eleştiri almaktayız. Diyalog diyoruz, işbirliği diyoruz kendi içimizden eleştiriliyoruz. Statükoyu değiştirmek şart diyoruz, başarısızlığı kanıtlanmış zeminlere adeta bağlılık yemini edenleri karşımızda buluyoruz.

Halkımın; egemenlik, eşitlik ve temel insan haklarına erişimi benim için yoruma kapalıdır. Herkes kendi siyasetinde neyi öne alacağı konusunda özgürdür ama en azından zulmü ve baskıcı Rum siyasetini normalleştirmeye yönelik atılan her adıma birlikte hayır diyebilmeliyiz. Başkalarından değil halkınızdan alacağınız takdir önemlidir.

- “Halkımızın huzur ve güvenliğinin muhafazası her zaman birinci sıradadır”

Bu dönem içerisinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) nezdinde ilişkilerimiz güçlenerek devam etmiştir. Çeşitli kurumlarımız aile meclisimizden yapılan davetlere icabet etmiş ve yakın çalışma imkanı bulmuştur. Ben de geçtiğimiz kasım ayında Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın onur konuğu olarak TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesine katıldım. 2025’te de ülkemizi hak ettiği şekilde TDT nezdinde temsil edecek, kardeş üye ülkelerle de ikili ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için gayretlerimize devam edeceğiz.

Rum liderliği, Türkiye ve KKTC’ye yönelik silahlanma faaliyetlerine 2024 yılında büyük bir hız vermiştir. Bu anlayış karşısında Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle gerekli önlemleri ve karşı adımları atmaktayız. Halkımızın huzur ve güvenliğinin muhafazası her zaman birinci sıradadır. Halkımızın içi rahat olsun.”

- “Biz çatışmadan değil uzlaşıdan yanayız”

“Bizler diyalog ve işbirliği derken, buna yönelik sürekli öneriler geliştirip karşı tarafa sunarken Rum liderliği ne yazık ki ekonomimizi de doğrudan hedef almaktadır.” diyen Tatar, emlak sektörüne yönelik uluslararası hukukun hilafına tutuklamalar yapan Rum liderliğinin turizm ve yüksek öğretime yönelik de düşmanca tutumunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Karşılarındaki muhatapların anlayışını çok iyi bildiklerini kaydeden Tatar, “Biz çatışmadan değil uzlaşıdan yanayız. İşbirliği çağrılarımızı yapmaya devam edeceğiz, ancak halkımızın haklarını da sonuna kadar korumaktan da geri durmayacağız.” ifadesini kulandı.

Tatar, “Ekonomik kalkınma için, Devletimizin, hükümetimizin ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızın işe ciddiyetle dört elle sarılarak, gereken adımları popülizme yenik düşmeden atması gerekmektedir.

Her alandaki eksikliklerimizin, aksaklıklarımızın giderilmesi için planlarımızı projelerimizi yapmalı, başta sağlık, eğitim, ulaştırma, enerji, tarım, turizm, haberleşme ve bilgi teknolojileri konularında atılması gereken adımları ivedi olarak atmalıyız.” dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2024 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında bir çok konferans, sempozyum, panel, çalıştay, fuar ve zirveye katıldı, kendisine fahri doktora tevdi edildi.

Tatar, yurt dışında ve Türkiye’de çeşitli temaslarda bulunmak üzere ziyaretler gerçekleştirdi.

- Yurt dışı ziyaretler

Cumhurbaşkanı Tatar, 4 Mart’ta Almanya ziyareti kapsamında KKTC Berlin Temsilciliğini ziyaret etti, 2. Küresel Destinasyon Değişim Forumu toplantısına katıldı. 5 Mart’ta Berlin’de düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'na katılan Tatar, Almanya'da Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'la da görüştü.

Tatar, Almanya temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i, Berlin Rotary Kulübü Dönem Başkanı Alexander Mock’u ziyaret etti, Türk-Alman İşverenler Birliği'nin organize ettiği toplantıda iş insanlarıyla bir araya geldi.

3 Nisan’da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşme için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Tatar, 4 Nisan’da Washington DC'de Hudson Institute'de katılımcıları bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, temasları kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Michel Sisson ve Güney Avrupa ve Kafkaslardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jashua Huck'la görüştü.

- Tatar-Guterres görüşmesi

Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Nisan’da ABD'deki Türk toplumu örgütlerinin temsilcileri ve Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ABD'li yetkililer ve sivil toplum örgütü temsilcilerine, Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki görüşlerini aktaran Tatar, Guterres ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

ABD’de temaslarını sürdüren Tatar, 6 Nisan’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı.

- İslam İşbirliği Teşkilatı'nın “15. Devlet ve Hükümet Başkanları” zirvesi

Cumhurbaşkanı Tatar, Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 2 Mayıs’ta Ercan Havalimanı'ndan ayrıldı.

4 Mayıs’ta Gambiya Cumhurbaşkanı tarafından karşılanan Tatar, İİT aile fotoğrafında yer aldı.

Tatar, "Sürdürülebilir Kalkınma için Diyalog Yoluyla Birlik ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi" temasıyla üç yıl aradan sonra gerçekleştirilen zirvede KKTC’yi temsil etti, konuşma yaptı.

Tatar, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'la ikili bir görüşme gerçekleştirdi, bir dizi temaslarda bulundu.

- Tatar, Avustralya'yı ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı oldu

Cumhurbaşkanı Tatar, 21 Mayıs’ta Avustralya'ya gitmek üzere adadan ayrıldı. Tatar, Avustralya'yı ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı oldu.

Avustralya ziyareti kapsamında Canberra'ya giden Tatar, Canberra'da Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, buradaki ziyaretini tamamlayarak Sydney'e gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Derneği'ne (Northern Cyprus Turkish Association of New South Wales) ve üç sivil kuruluşa ziyarette bulunan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ufuk Gezer tarafından onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı.

Sydney'de, Kıbrıs Türklerinin Avustralya'daki 80. Yılı Festivali'nin açılışını gerçekleştiren Tatar, prestijli Türk eğitim kurumlarından Maarif Okullarını ziyaret etti, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) yetkilileri ve Avustralya Federal Milletvekili Dai Le ile bir araya geldi.

Tatar, 28 Mayıs’ta Melbourne'da Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Doğan F. Işık'ın onuruna verdiği resepsiyon ile Victoria'da yenilenen Kuzey Kıbrıs Türk Toplum Merkezi binasının sembolik açılışına katıldı.

Melbourne'da, Shrine of Remembrance Anıtı'na çelenk sunan ve Avustralya Türk Dostluk Anıtı'nı ziyaret eden Tatar, ziyaret kapsamında Victoria Parlamentosu Milletvekili Adem Somyürek ile Victoria Parlamentosu’nda görüştü.

Tatar, ayrıca Melbourne Sunshine Camisi'nde düzenlenen "Kıbrıslı Türklerle Buluşma: Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya Gelişinin 80. Yıl dönümünü Anma" etkinliğine katıldı.

Tatar, 28 Haziran’da temasları çerçevesinde Manchester'de ilk olarak İngiltere'de 4 Temmuz genel seçimi nedeniyle kapalı bulunan Birleşik Krallık Parlamentosu bölge üyeleri Yasmin Qureshi ile Afzal Khan yanında Manchester eski belediye başkanı Yasmine Dar ile görüştü, 29 Haziran’da Bury Belediye Başkanı Khalid Hussain ile bir araya geldi, eşi Sibel Tatar ile 30 Haziran’da Londra'da düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali'ne katıldı.

1 Temmuz’da Londra'da Holguin ile görüşen Tatar, Chatham House'da yuvarlak masa toplantısına, 2 Temmuz’da "Kuzey Kıbrıs İçin Özgürlük ve Adalet" resepsiyonuna katıldı.

- Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi

Cumhurbaşkanı Tatar, 4 Temmuz’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi için Azerbaycan'a gitti.

Tatar, 5 Temmuz’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile TDT zirvesi öncesinde bir araya geldi.

6 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüşen Tatar, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılarak konuşma yaptı.

Tatar, 10 Eylül’de İngiltere'deki Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve bazı Kıbrıs Türk sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi, Londra temasları çerçevesinde Birleşik Krallık Parlamentosu Thames Pavilion bölümünde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 11 Eylül’de GB News canlı yayın programına katıldı, Times radyosuna demeç verdi ve İngiliz Parlamentosu'nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

Tatar, ayrıca Londra'nın Leyton bölgesinde Kıbrıslı Türk işadamı ve Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi üyesi Işık Vedat ve ailesini kendilerine ait işyerinde ziyaret etti.

- Üst düzey kabuller

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2024'te üst düzey kabul ve görüşmelerde bulundu.

Tatar, 4 Ocak’ta İngiliz parlamenterleri, 11 Ocak’ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ve 12 Ocak’ta Türkiye Cumhuriyeti eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve beraberindeki heyeti kabul eden Tatar, 13 Ocak’ta TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi yaptı.

Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı 30 Ocak ve 2 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

7 Şubat’ta TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüşen Tatar,

10 Şubat’ta Kuzey Kıbrıs'a Özgürlük ve Adalet kampanyası çerçevesinde KKTC'yi ziyaret eden İngiliz Parlamenterleri, 27 Şubat’ta Avrupa Komisyonu'nun Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktörü Mario Nava ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tatar, 2 Mart’ta Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Rüstem Minnihanov ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.

Tatar, mart ayı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev ve Almanya'da Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Tatar, 9 Nisan’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayramlaştı, 26 Nisan’da da Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti.

Tatar, mayıs ayı içerisinde Avrupa Parlamentosu Polonya Milletvekili Tomasz Poreba'yı, KKTC-Türkiye, KKTC-Azerbaycan ve Türkiye Azerbaycan parlamentolar arası dostluk gruplarını, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Maraş raportörü Piero Fassino’yu, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Direktörü Angelina Eichorst'u, Türkiye Kamu Baş Denetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva'yı ve BM Genel Sekreteri Kıbrıs eski Özel Danışmanı Alexander Downer’e kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 16 Haziran’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan'la bayramlaştı, 25 Haziran’da TBMM Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, eski bakan Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tatar, 1 Temmuz’da Londra'da Holguin ile görüştü, 2 Temmuz’da BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti.

- Tatar-Erdoğan görüşmesi

Tatar, 19 Temmuz’da Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında birçok üst düzey kabullerde bulundu.

Tatar, 20 Temmuz’da Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında KKTC’ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, 30 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. Tatar, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına kınadı. Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'ın Gazze politikasına da destek belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Tatar'a güven mektubunu sundu. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, 16 Ağustos’ta Tatar'a veda ziyaretinde bulundu.

Tatar, 19 Ağustos’ta göreve yeni atanan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü'yü kabul etti. Tatar, 6 Eylül’de temas ve incelemelerde bulunmak üzere ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı, 12 Eylül’de BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyelerinden, GKRY'ye akredite İsviçre Büyükelçisi Christoph Burgener'i kabul etti.

- Konferanslar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt içi ve yurt dışında konferans, sempozyum, panel, çalıştay ve zirveye katıldı, üniversitelerden kendisine fahri doktora tevdi edildi.

Tatar'a, 19 Ocak ve 12 Şubat’ta Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanı takdim edildi.

Tatar, 21-22 Şubat tarihlerinde Türkiye Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen "27. Avrasya Ekonomi Zirvesi' ile Akil Adamlar Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar; mart ayında eşi Sibel Tatar ve Cumhurbaşkanlığı'ndan bir heyet, 100'ü aşkın ülkeden devlet ve hükümet başkanı, bakanlar ile uluslararası kuruluş başkanının katılımıyla düzenlenen 3. Antalya Diplomasi Forumunun açılış törenine katıldı.

3'üncü Antalya Diplomasi Forumunda "Kıbrıs İçin Yeni Bir Gelecek" konulu panelde konuşma yapan Tatar, Almanya'nın başkenti Berlin'de 2. Küresel Destinasyon Değişim Forumu toplantısına katıldı.

18 Nisan’da KKTC'nin ev sahipliğinde yapılan 6. Dünya Sağlık Turizmi Forumu ve Konferansı'na katılan Tatar, 19 Nisan’da Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortak Pediatri Eğitim Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı.

3 Haziran’da Sakarya Üniversitesi’nde "27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekatından Alınacak Dersler" konulu konferans veren Tatar, 7 Haziran’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı himayesinde

Türkiye Bilişim Derneği ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun birlikte düzenlediği "Ufuk 2033 Bilişim Adası Kıbrıs Vizyon Çalıştayı'na katıldı.

Tatar, 13 Haziran’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDU) Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Fahri Doktora Programı'na katılarak konferans verdi.

Barış Harekatı'nın 50. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla 23 Temmuz’da İstanbul'a giden Tatar, İstanbul Üniversitesi ve Cihannüma Derneği iş birliğiyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş himayelerinde düzenlenen "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Süregelen Sorunlar ve Çözüm Arayışları Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu'na katıldı.

3 Eylül’de "50'nci yılında Kıbrıs Barış Harekatı Alternatif Bakış Açılarıyla Türk Tarihindeki Yeri” başlıklı konferansa katılan Tatar, 10 Eylül’de Londra temasları çerçevesinde, Birleşik Krallık Parlamentosu Thames Pavilion bölümünde konuşma yaptı.

- Türkiye’de temaslar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de temaslarda bulunmak üzere ziyaretler gerçekleştirdi.

Tatar, ziyaretleri kapsamında üniversitelerde söyleşi etkinliklerine, konferanslara, panellere ve zirvelere katıldı, sergi açılışları yaptı, Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

4 Ocak’ta Ankara ve Antalya’da, 18 Ocak’ta Trabzon’da temaslarda bulunan Tatar, 12 Şubat’ta Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Depremi Şehitliği'ni ziyaret ederek, depremde hayatını kaybedenleri kabirleri başında andı.

Tatar, 13 Şubat’ta Isias Otel enkazını ve Adıyaman'daki Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret etti, Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı 50'nci Yıl Etkinliği'ne katıldı.

Tatar, 20 Şubat’ta Ankara'da, "Doğumunun 100. Yılında Sanatçı Kimliği ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş Anma Toplantısı"na katıldı.

Tatar, 21 Şubat’ta Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi'nin ülkeye kazandırılmasında önemli katkıları olan Etimesgut Belediyesi'ne teşekkür ziyareti yaptı, Türkiye Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfi tarafından düzenlenen "27. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.

T.C. Belediyeler Birliği ve KKTC Belediyeler Birliği ortaklığında hazırlanan "İzler Silinmeden" isimli fotoğraf sergisinin açılışını yapan Tatar, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi "Akil Adamlar Oturumu"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mart ayı içerisinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyet

Devlet Başkanı Rüstem Minnihanov ile Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.

3'üncü Antalya Diplomasi Forumunda "Kıbrıs için Yeni Bir Gelecek" konulu panelde konuşma yapan Tatar, eşi Sibel Tatar ile Antalya'da Yüksek Düzeyli Kadın, Barış ve Güvenlik konulu panele katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Tatar, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Turizm Gastronomi Yatırımlar ve Ağırlama zirvesinin açılış törenine katıldı.

- Söyleşi etkinlikleri, konferanslar, paneller ve zirveler…

Tatar, Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından yaptırılan 1974 Kıbrıs Türk Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Haziran ayı içinde Sakarya'da Kıbrıs gazileri ile bir araya gelen Tatar, Sakarya Üniversitesinde "27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekatı’ndan Alınacak Dersler" konulu konferans verdi, iş insanları ve sivil toplum temsilciler bir araya geldi, Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Paneli'nde konuştu.

Isparta’da Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaret gerçekleştiren Tatar, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDO) Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Fahri Doktora Programı'na

katılarak konferans verdi.

23 Temmuz’da Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul'da

temaslarda bulunan Tatar, İstanbul'da Darphane'yi ziyare etti. Tatar'a Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl dönümü ile KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü hatıra parası da takdim edildi.

Tatar'a 24 Temmuz’da “DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Onursal Başkanlık” unvanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar ile İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde Barış Harekatı'nın 50. yılı etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ağustos ayında temasları çerçevesinde iş insanları, sektör temsilcileri Kıbrıs gazileri ve şehit aileleri ile bir ara geldi. Tatar, İstanbul'da Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Sergisi'ni ziyaret etti.

Haber: Mehmet Kara - TAK